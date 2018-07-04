Проект украинской документальной ленты победил на фестивале в Карловых Варах
Об этом сообщается на Facebook-странице фестиваля.
Проект украинского документального фильма "Панорама" победил в конкурсе Docs in Progress ( "Документальные фильмы в процессе"). Его провели на 53-м Международном кинофестивале в Карловых Варах.
Фильм "Панорама" посвящен киномеханик Валентину. Он работает в столичной "Кинопанораме", но после пожара и выхода на пенсию вынужден искать новый смысл жизни.
Режиссер ленты - Юрий Шилов. Создатели фильма в копродукции киностудии Украины, Германии и Польши при поддержке Госкино.
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За победу боролись 10 фильмов, созданных при участии 32 стран.
В программе фестиваля представили также украинские фильмы "Донбасс" Сергея Лозницы, "Племя" Мирослава Слабошпицкого и "Вулкан" Романа Бондарчука.
- Напомним, в сети появился тизер нового украинского экшена "Позывной Бандерас".
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