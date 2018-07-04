От 8 до 10 лет тюрьмы: Рада планирует ужесточить наказание за пьяное вождение

4 июля, 2018, 18:02

Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект №7064 об изменениях в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения смертности на дорогах

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Законопроект предусматривает уголовное наказание за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в виде от 8 до 10 лет лишения свободы. Сейчас такое правонарушение влечет за собой административную ответственность.

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В случае совершения в состоянии опьянения ДТП, повлекшего гибель людей, предлагается сажать на 15 лет (сейчас - до 10 лет).

Кроме того, предполагается, что лицо, лишенное права управлять транспортом за пьяное вождение и снова управлявшее автомобилем, получит 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управлять транспортом.

Закон "Об основах национальной безопасности Украины" планируется дополнить новыми положениями относительно определения угрозы национальной безопасности от роста аварийности, в том числе из-за того, что водители в состоянии алкогольного опьянения садятся за руль.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что 37% от общего количества ДТП приходится на аварии с участием водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.