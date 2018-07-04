От 8 до 10 лет тюрьмы: Рада планирует ужесточить наказание за пьяное вождение
Об этом сообщает сайт Верховной Рады.
Законопроект предусматривает уголовное наказание за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в виде от 8 до 10 лет лишения свободы. Сейчас такое правонарушение влечет за собой административную ответственность.
Читайте также: Украинцы тысячами убивают друг друга в авариях на дорогах. Почему так происходит
В случае совершения в состоянии опьянения ДТП, повлекшего гибель людей, предлагается сажать на 15 лет (сейчас - до 10 лет).
Кроме того, предполагается, что лицо, лишенное права управлять транспортом за пьяное вождение и снова управлявшее автомобилем, получит 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права управлять транспортом.
Закон "Об основах национальной безопасности Украины" планируется дополнить новыми положениями относительно определения угрозы национальной безопасности от роста аварийности, в том числе из-за того, что водители в состоянии алкогольного опьянения садятся за руль.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что 37% от общего количества ДТП приходится на аварии с участием водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
- Напомним, ранее Арсен Аваков заявил, что на дорогах в Украине погибает в 4 раза больше людей, чем во время боевых действий в АТО. при этом министр отметил, что суды рассмотрели только 50% дел за пьяное вождение.
- МВД подготовило основные положения проекта закона для ужесточения ответственности водителей за ДТП.
- С 1 января 2018 года допустимую скорость движения автомобилей в населенных пунктах снижена с 60 км/час. до 50 км/час. Ограничение скорости 50 км/ч будет не везде.
Читайте также
-
-
15 июня, 2018 Куриный скандал на Киевщине
-
14 июня, 2018 Цена кремлевской агрессии: как вернуть награбленное
-
-
Читайте также
-
15 июня, 2018 Куриный скандал на Киевщине
-
14 июня, 2018 Цена кремлевской агрессии: как вернуть награбленное
-