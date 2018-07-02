Украинские медучреждения будут сами определять зарплаты врачей

2 июля, 2018, 16:49

Медицинские учреждения, получающие средства от Национальной службы здоровья по количеству заключенных деклараций с пациентами, самостоятельно будут определять уровень зарплаты каждого врача

Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, передает "Укринформ".

"Медицинские учреждения, которые будут работать с Нацслужбой здоровья, не будут ограничены старыми тарифными сетками, штатными расписаниями и другими актами, которые регулировали это. И когда к ним придет больше финансирования, то только два человека будут знать, сколько зарабатывает врач: главный врач и сам врач, потому что заведения сами будут устанавливать те зарплаты, которые они могут установить у себя, в соответствии с теми доходами, которые у них есть", - отметил Ковтонюк.

Глава Национальной службы здоровья Олег Петренко отметил, что учреждения первичной медицины, которые заключат договор с НСЗУ, смогут рассчитывать на вдвое больший доход, чем сейчас. По его словам, в настоящее время средневзвешенный уровень медицинской субвенции на первичном звене составляет 270 грн на одного пациента.

Согласно заключенным декларациями, медучреждения смогут рассчитывать на такие размеры выплат от НСЗУ: за ребенка в возрасте 0-5 лет - 1489 грн, от 6 до 17 лет - 814 грн, за взрослого от 18 до 39 лет - 370 грн, от 40 до 64 лет - 444 грн, за лиц в возрасте 65 лет и старше - 740 грн.

"Средневзвешено - это 550 грн за человека", - отметил Петренко.

Председатель НСЗУ добавил, что вторая волна заключения договоров с Национальной службой здоровья пройдет с 25 июля по 15 августа. Те заведения, которые заключат в этот период договоры с НСЗУ, получат финансирование по новой модели уже с 1 октября. Третья волна заключения договоров с НСЗУ для учреждений первичной медицины пройдет в декабре 2018 года.

По словам Петренко, с 2020 года по закону о финансовой государственные гарантии медицинская помощь всех уровней будет финансироваться через Национальную службу здоровья, которая будет оплачивать медицинские услуги, предоставленные каждому конкретному пациенту.

"Мы рассчитываем, что подавляющее большинство заведений заключат договоры с Нацслужбой, потому что с 2019 года правительство не предусматривает субвенции для первичной медицинской помощи. Все заведения, которые оказывают такой вид медицинской помощи, должны заключить договоры", - подчеркнул председатель НСЗУ.