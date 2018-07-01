От сегодня в первичных медучреждениях - новый список бесплатных услуг

1 июля, 2018, 14:48

С 1 июля вводится новый список услуг, которые украинцам должны оказывать семейные врачи, терапевты и педиатры

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.

"В июле начинается важный этап трансформации системы здравоохранения. Первые коммунальные и частные медучреждения, которые подписали договоры с Национальной службой здоровья, начнут получать финансирование по принципу «деньги идут за пациентом». Одновременно начинает действовать новый список услуг первичной медицинской помощи - обязательный для исполнения всеми учреждениями первичной медицинской помощи независимо от модели финансирования", - говорится в сообщении.

В частности, семейные врачи, терапевты и педиатры будут наблюдать за состоянием здоровья пациента, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления. При необходимости семейный врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи – лору, эндокринологу, хирургу и т. п – будет консультироваться с ним относительно лечения.

Так же терапевты, педиатры и семейные врачи будут вести пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями. Семейный врач может вести пациентов любого возраста, педиатр - детей от рождения и до 18 лет, а терапевт - от 18 лет и старше.

На уровне первичной медицинской помощи в пакет услуг входят следующие анализы и исследования:

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой

Общий анализ мочи

Глюкоза крови

Общий холестерин

Измерение артериального давления

Электрокардиограмма

Измерение веса, роста, окружности талии

Быстрый тест на беременность

Быстрый тест на тропонин

Быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты

Другие исследования и анализы выполняются по направлению врача в учреждениях специализированной помощи.

Семейный врач или терапевт по желанию беременной может вести неусложненную беременность. Врач может взять беременную на учет до 12 недель. Когда есть необходимость или требует протокол, он направит беременную к акушеру-гинекологу. Также врач первички расскажет, как действовать беременной и взрослым членам семьи, проживающим с ней, при приближении родов. В нужное время направит в роддом.

После рождения ребенка педиатр или семейный врач должен проводить плановые обязательные осмотры, даже когда ребенок здоров: 10 осмотров врача и 6 осмотров медсестры в первый год, 2 осмотра во второй и 1 осмотр в третий.

Кроме того, семейный врач должен следить за вакцинацией ребенка и вас по календарю прививок. Государство закупает вакцины против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка, кори, гепатита В, гемофильной инфекции, краснухи, эпидемического паротита.

Также новый порядок оказания первичной медицинской помощи предусматривает профилактические осмотры и анализы для семи групп риска заболеваний.

Так, ежегодно:

Сахарный диабет: 45 лет и старше, все - при факторах риска

ВИЧ: 14 лет и старше

Туберкулез: все - при факторах риска

Раз в два года:

Рак молочной железы: 50-69 лет, с 40 - при факторах риска

Раз в 1-2 года, в зависимости от факторов риска:

Гипертоническая болезнь и другие сердечно-сосудистые заболевания - женщины 50 лет и старше, мужчины 40 лет и старше

Колоректальный рак: женщины и мужчины старше 50 лет

Рак предстательной железы: с 40 лет в зависимости от риска.

Рецепты на лекарства, в частности по программе "Доступные лекарства", также выписывать ваш врач, отмечают в Минздраве. Он самостоятельно будет определять необходимость визита к пациенту на дом, в зависимости от медицинских показаний.

"Врач может дать советы по облегчению состояния телефоном, а позже, во время приема в учреждении, направить на анализы и исследования, уточнить диагноз и назначить необходимое лечение. Ваш врач также может вызвать экстренную помощь к больному, если будет такая необходимость", - говорится в сообщении.

Неотложная помощь при острых состояниях и внезапном ухудшении состояния здоровья будет предоставляться в медицинском учреждении.

Все услуги являются на 100% бесплатными для каждого пациента.