Польша выиграла дело у Газпрома в Стокгольмском арбитраже
Как сообщает Польское радио, суд оценил, что запросом от 2014 года относительно пересмотра цен на газ PGNiG выполнила обстоятельство, предусмотренное в контракте с Газпромом от 1996 года.
В частности, в контракте предусматривалось право польской компании требовать уменьшения ставок и установление новой, более низкой цены на газ.
"Газпром протяжении многих лет отвергал возможность такого изменения, из-за чего цена по контракту значительно превышала цены на европейских рынках", - говорится в сообщении.
Как заявил глава PGNiG Петр Возняк, частичное решение суда удовлетворяет Польскую нефтегазовую компанию.
Следующие слушания по делу против Газпрома назначені на 18 июля и 6 сентября, на последнем будут присутствовать представители сторон.
"Конкретных решений, определения размера цен и индексации до европейских биржевых цен, которые должны быть в настоящем контракте, не было. Из-за этого мы и наши клиенты потеряли огромные деньги", - отметил Возняк и выразил надежду, что на конкретику относительно цен можно надеяться "раньше - 6 сентября этого года".
- Напомним, Польша хочет осложнить строительство "Северного потока" благодаря законодательству ЕС.
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