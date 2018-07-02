Польша выиграла дело у Газпрома в Стокгольмском арбитраже

2 июля, 2018, 17:11

Международный арбитражный суд в Стокгольме вынес частичное решение по делу польской нефтегазовой компании PGNiG против Газпрома

Как сообщает Польское радио, суд оценил, что запросом от 2014 года относительно пересмотра цен на газ PGNiG выполнила обстоятельство, предусмотренное в контракте с Газпромом от 1996 года.

В частности, в контракте предусматривалось право польской компании требовать уменьшения ставок и установление новой, более низкой цены на газ.

"Газпром протяжении многих лет отвергал возможность такого изменения, из-за чего цена по контракту значительно превышала цены на европейских рынках", - говорится в сообщении.

Как заявил глава PGNiG Петр Возняк, частичное решение суда удовлетворяет Польскую нефтегазовую компанию.

Следующие слушания по делу против Газпрома назначені на 18 июля и 6 сентября, на последнем будут присутствовать представители сторон.

"Конкретных решений, определения размера цен и индексации до европейских биржевых цен, которые должны быть в настоящем контракте, не было. Из-за этого мы и наши клиенты потеряли огромные деньги", - отметил Возняк и выразил надежду, что на конкретику относительно цен можно надеяться "раньше - 6 сентября этого года".