Польша хочет осложнить строительство "Северного потока" благодаря законодательству ЕС

18 июня, 2018, 08:26

В польском правительстве требуют ускорить работу над изменениями в газовой директиве Евросоюза, которая затрудняет строительство российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом заявил вице-министр энергии Польши Михал Куртыка, сообщает "Польское радио".

Отмечается, что в Варшаве требуют ускорить работу над изменениями в газовой директиве Евросоюза, которая затрудняет постройку газопровода. В частности, Болгария раньше тормозила этот процесс, ведь руководила работой ЕС в этом вопросе в первом полугодии.

Впрочем, уже в конце июня изменениями в газовой директиве должны заняться послы Европейского Союза. Более того, начиная с 1 июля, Австрия возьмет на себя президентство в ЕС. Польский чиновник отметил, что австрийская власть во время этого должна быть объективной.

"Это венец тяжелой, кропотливой и многомесячной работы польских дипломатов. Страна-президент (Австрия) должна вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление трудами ЕС должно быть транспарентным и вызывать доверие", - подчеркнул Куртыка.

Документ будет предусматривать, что все газопроводы, в том числе импортные, которые пролегают морским путем, будут подпадать под законодательство ЕС.