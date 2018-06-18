Польша хочет осложнить строительство "Северного потока" благодаря законодательству ЕС
Об этом заявил вице-министр энергии Польши Михал Куртыка, сообщает "Польское радио".
Отмечается, что в Варшаве требуют ускорить работу над изменениями в газовой директиве Евросоюза, которая затрудняет постройку газопровода. В частности, Болгария раньше тормозила этот процесс, ведь руководила работой ЕС в этом вопросе в первом полугодии.
Впрочем, уже в конце июня изменениями в газовой директиве должны заняться послы Европейского Союза. Более того, начиная с 1 июля, Австрия возьмет на себя президентство в ЕС. Польский чиновник отметил, что австрийская власть во время этого должна быть объективной.
"Это венец тяжелой, кропотливой и многомесячной работы польских дипломатов. Страна-президент (Австрия) должна вести себя нейтрально. Мы будем напоминать, что управление трудами ЕС должно быть транспарентным и вызывать доверие", - подчеркнул Куртыка.
Документ будет предусматривать, что все газопроводы, в том числе импортные, которые пролегают морским путем, будут подпадать под законодательство ЕС.
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