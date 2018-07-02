Ответ Путину: Муженко подписал приказ о декоммунизации в ВСУ

2 июля, 2018, 22:53

Присвоение частям российской армии названий украинских городов никак не влияет на Вооруженные силы Украины, которые имеют собственные военно-исторические традиции

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

"Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию - воровать чужую историю и славу. Эта маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия имеет никакого отношения. Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и в Крыму. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины", - заявил начальник Генштаба.

Он подчеркнул, что традиции современной российской армии являются смесью русскоимперских и советских мифов, а для ВСУ осознанием этого стал 2014-й, когда каждый из солдат сделал свой выбор.

Муженко также сообщил, что подписал приказ Генерального штаба, который четко регламентирует выполнение командирами всех уровней управления исполнения закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их символики".