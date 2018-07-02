Путин назвал несколько подразделений армии России именами украинских городов

2 июля, 2018, 13:15

Президент России Владимир Путин присвоил некоторым подразделениям армии России имена украинских городов

Об этом говорится в соответствующих указах, обнародованных на российском портале правовой информации.

Так, 163-й танковый полк получил звание Нежинского ордена Красной Звезды, 933-й зенитный полк стал "Верхнеднепровским" (город в Днепропетровской области), 68-й танковый назвали "гвардейским Житомирско-Берлинским", а 6-й танковый полк - "гвардейским Львовским".

При этом в новых названиях подразделений также содержится упоминание ордена Богдана Хмельницкого.

Некоторые другие подразделения назвали именами городов Беларуси и Польши.

Согласно указам, новые названия подразделениям присвоили "с целью сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".

Новые названия подразделений связаны с событиями Второй мировой войны во время наступательных операций Красной армии.

"Эти плохо замаскированные под "память" Второй мировой названия милитаристских группировок свидетельствуют о том, что у нас впереди нелегкие времена. И не только у нас. Но там продолжают "Северный Поток-2 ". Точно так же, как СССР перед нападением Гитлера отправлял нацистам зерно и металл ", - написал Арьев в Facebook.