Назван россиян, которых Украина готова обменять на политзаключенных

2 июля, 2018, 13:44

Украина готова обменять 23 граждан России на украинцев, которых незаконно осудили в России или на оккупированных территориях

Об этом сообщила вице-спикер Ирина Геращенко, передает Еспресо.TV.

Геращенко озвучила фамилии тех граждан России, которых Украина готова передать России для освобождения украинских политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Павла Гриба, Владимира Балуха, Евгения Панова и других украинцев, удерживаемых на оккупированном Донбассе.

По ее словам Украина готова обменять таких россиян: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковский Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Нефедов Евгений, Одинцов Максим, Седиков Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений.

"Это те граждане РФ, которые осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе, либо за участие в военных действиях на Донбассе, либо по ним идут судебные процессы", - заявила Геращенко.

Напомним, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму по политическим статьям. Вместе с Сенцовым стали отказываться от пищи еще трое украинских пленников Кремля: крымчане Александр Кольченко и Владимир Балух, а также военный Александр Шумков. Затем Кольченко прекратил голодовку.