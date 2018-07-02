Макрон уволил посла в Венгрии после утечки секретной записки
Об этом пишет Reuters.
Записка, которую Эрик Фурнье послал президенту Макрону, а также МИДу Франции и руководящим органам Евросоюза, попала в распоряжение известного французского сайта Mediapart и была опубликована 18 июня.
В ней Фурнье сообщил, что считает подход властей Венгрии к решению миграционного вопроса "образцовым", а критику в адрес премьера Виктора Орбана - злоупотреблениями медиа.
По мнению экс-посла, венгры "сумели предвидеть проблемы, вызываемые потоками нелегальных мигрантов".
Бывший посол также убежден, что обвиняя Венгрию в антисемитизме, кто-то стремится отвлечь внимание от "настоящего антисемитизма мусульман Франции и Германии".
Макрон сказал, что он не разделяет мнение посла и что конфиденциальная записка не представляет официальную политику Франции.
"Если бы посол сказал это публично, он был бы немедленно уволен", - сказал Макрон.
Макрон обвиняет Орбана и других восточноевропейских лидеров в неуважении к демократическим ценностям и отказе принимать мигрантов. Макрон заявил, что поддерживает введение финансовых санкций против стран, которые отказываются принимать просителей убежища.
Венгерский лидер заявил, что люди, которые критикуют его жесткую позицию по миграции, принадлежат к неэффективной "старой гвардии" Европы. В прошлом году он назвал Макрона "новым мальчиком", который не сделал многообещающего старта.
- Новые венгерские законы позволяют правоохранителям стрелять по мигрантам резиновыми пулями и предусматривающие тюремные сроки для людей, которые помогают им.
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