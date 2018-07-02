К 2050 году доля возобновляемой энергетики может вырасти до 50%, - НАН Украины
Об этом сообщил научный сотрудник и исследователь Института возобновляемой энергетики НАН Украины Сергей Клюс, передает UA.TV.
По словам Клюса, в Украине на данный момент потенциал растительных отходов и энергетических культур вдвое превышает потребление тепловой энергии. Кроме того, переход на возобновляемую энергетику - это ключевой рычаг для энергобезопасности Украины.
"Нам больше не надо будет импортировать топливо. Развивая возобновляемую энергетику, мы будем импортировать оборудование, либо производить его сами", - отметил Клюс.
Также научный сотрудник рассказал, насколько в Украине может увеличиться доля возобновляемой энергетики к 2050 году.
"По общепринятым оценкам, она может составлять до 50% - с этим соглашается большинство профильных организаций. Но также есть исследование Института экономики и прогнозирования, которое на экономических моделях доказывает, что абсолютно реально достичь 91% замещения. Сейчас замещение электроэнергии в Украине - на уровне 1,5% от потребления", - добавил эксперт.
- По информации Минрегион, Украина сейчас использует 2,6% всех возобновляемых источников энергии, однако за 2 года планирует увеличить эту цифру до 11%.
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