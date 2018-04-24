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Украина использует 2,6% всех возобновляемых источников энергии, - Минрегионразвития


фото: Укргідроенерго
Украина сейчас использует 2,6% всех возобновляемых источников энергии, однако за 2 года планирует увеличить эту цифру до 11%

Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает “Правительственный портал".

"Парижское климатическе соглашение, к которому присоединилась Украина, открыло для страны окно возможностей для энергомодернизации, экономического развития и улучшения экологической ситуации. Украина озвучила цель по сокращению выбросов парниковых газов на 40% к 2030 году относительно уровня выбросов 1990 года. И мы уверенно движемся к этой цели", - заявил Зубко.

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По его словам, в стране принят и активно внедряется Национальный план действий по энергоэффективности на период до 2020 года.

"Мы взяли на себя обязательства до 2020 года сократить на 9% энергопотребление от среднего уровня 2005-2009 годов. Относительно развития альтернативной энергетики, Украина сейчас использует только 2,6% всех возобновляемых источников энергии. Наша цель - к 2020 году достичь 11% использование ВИЭ в конечном энергопотреблении. И эти амбициозные цели мы должны достичь", - отметил министр.

Он подчеркнул, что Украина активно движется в направлении использования возобновляемых источников энергии. Только за последние три года на 42% произошел прирост использования ВИЭ.

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