Украина использует 2,6% всех возобновляемых источников энергии, - Минрегионразвития
Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает “Правительственный портал".
"Парижское климатическе соглашение, к которому присоединилась Украина, открыло для страны окно возможностей для энергомодернизации, экономического развития и улучшения экологической ситуации. Украина озвучила цель по сокращению выбросов парниковых газов на 40% к 2030 году относительно уровня выбросов 1990 года. И мы уверенно движемся к этой цели", - заявил Зубко.
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По его словам, в стране принят и активно внедряется Национальный план действий по энергоэффективности на период до 2020 года.
"Мы взяли на себя обязательства до 2020 года сократить на 9% энергопотребление от среднего уровня 2005-2009 годов. Относительно развития альтернативной энергетики, Украина сейчас использует только 2,6% всех возобновляемых источников энергии. Наша цель - к 2020 году достичь 11% использование ВИЭ в конечном энергопотреблении. И эти амбициозные цели мы должны достичь", - отметил министр.
Он подчеркнул, что Украина активно движется в направлении использования возобновляемых источников энергии. Только за последние три года на 42% произошел прирост использования ВИЭ.
- В марте премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что до 2022 года Украина может сократить потребление газа еще на 5 млрд кубов.
- В апреле Европейская комиссия подписала Соглашение о финансировании программы поддержки энергоэффективности в Украине на 50 млн евро.
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