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В центре Торонто произошла стрельба, есть погибший

В результате стрельбы в центре развлекательного квартала Торонто погиб один человек, еще двое попали в больницу

Об этом сообщает Укринформ.

Как рассказали в полиции Торонто, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Обстоятельства инцидента пока не известны. Несколько кварталов в центре города, вокруг места, где прозвучали выстрелы, перекрыты для движения. По словам правоохранителей, они разыскивают двух подозреваемых, которые скрылись с места происшествия в авто.

Район Торонто, в котором произошла стрельба, известный большим количеством баров и других развлекательных заведений.

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