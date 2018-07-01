В центре Торонто произошла стрельба, есть погибший

1 июля, 2018, 10:58

В результате стрельбы в центре развлекательного квартала Торонто погиб один человек, еще двое попали в больницу

Об этом сообщает Укринформ.

Как рассказали в полиции Торонто, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

Обстоятельства инцидента пока не известны. Несколько кварталов в центре города, вокруг места, где прозвучали выстрелы, перекрыты для движения. По словам правоохранителей, они разыскивают двух подозреваемых, которые скрылись с места происшествия в авто.

Район Торонто, в котором произошла стрельба, известный большим количеством баров и других развлекательных заведений.