На блок-посту возле Авдеевки пехотинцы схватили подозреваемого в убийстве

30 июня, 2018, 21:36

В субботу, 30 июня 2018 года, на одном из блок-постов вблизи города Авдеевка воины-пехотинцы одной из механизированных бригад ВС Украины, которые обороняют подступы к городу, задержали личность подозреваемого в совершении убийства

Об этом сообщает пре-служба Минобороны.

Со слов старшего смены на блок-посту лейтенанта Дмитрия Куцуляка, во время заступления на дежурство они получили от сотрудников Национальной полиции ориентировку на розыск подозреваемого в совершении тяжелого преступления. Как стало известно военнослужащим - утром того же дня возле одного из заведений общественного питания города было найдено тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Полицейские, благодаря анализу видео с камер наблюдения, установили лицо, совершившее преступление. Такой фотопортрет за взаимодействием было передано на военные блок посты.

"Мы получили информацию от Нацполиции. Впоследствии лицо, очень похожее по приметам, указанным в ориентировке, появилось возле блок поста, ожидая попутный транспорт на выезд из города. Мы действовали четко по инструкциям, пристально осматривали автотранспорт и людей, которые въезжают и выезжают из города. В то же время, у нас есть обусловлена кодовая фраза, по которой весь личный состав готовится действовать по боевому. Для того чтобы раньше времени не спугнуть разыскиваемую личность, мы даже перекинулись несколькими фразами. Субъект сообщил, что ждет попутку. Пока мои подчиненные старшие солдаты Виктор Самарский и Арсен Тарасян пристально контролировали ситуацию, я сообщил представителям органов Нацполиции о разыскиваемом. Через некоторое время полицейские задержали и провели опознание подозреваемого", - рассказал Куцуляк.

Выяснилось, что задержанный проживал в городе Авдеевка. И если бы ему удалось покинуть пределы города то, вероятно, это бы значительно усложнило работу правоохранительных органов по его розыску.

По словам начальника Авдеевского отделения Покровского ОП ГУНП в Донецкой области подполковника полиции Андрея Епура, военнослужащие Вооруженных Сил Украины сработали чрезвычайно оперативно и ловко и заслуживают на высокую оценку их действий командованием.

"Наши военнослужащие действовали четко, взвешенно и уверенно. Каждый из них - профессиональный воин, - отметил заместитель командира отдельной механизированной бригады по работе с личным составом подполковник Сергей Самчук, - Лейтенант Куцуляк - боевой офицер, на фронте с 2015 года. Старший солдат Тарасян до службы в армии учился в Киевском университете внутренних дел и имеет специальное звание лейтенанта полиции. Старший солдат Самарский также хорошо подготовленный и инициативный военнослужащий. Командование нашей воинской части будет ходатайствовать перед командованием Объединенных сил о награждении этих военнослужащих".