 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Силы ООС отработали Краматорск: раскрыто 18 преступлений, задержано 3 боевиков

По приказу командующего операции Объединенных сил Сергея Наева в Краматорске проведено два этапа оперативно-профилактической отработки. Комплексные меры призваны усилить уровень безопасности в городе и нейтрализовать любые угрозы для граждан. Участие в спецоперации приняли все подразделения, задействованные в ООС, в частности, полиция

Отработка проводилась в течение двух дней - 23 и 29 июня во вечернее и ночное время, на которые обычно приходится пик преступлений, информирует отдел коммуникации полиции Донецкой области.

На каждом этапе в спецоперации были задействованы сотрудники Краматорского отдела полиции, управления патрульной полиции, подразделений патрульной службы полиции особого назначения, военнослужащие Нацгвардии и военной службы правопорядка.

Город и близлежащие поселки патрулировали в усиленном режиме пешие и автомобильные наряды. Для более эффективного реагирования на обращения граждан дежурили дополнительные следственно-оперативные группы. Въезды-выезды из города и стратегические транспортные развязки прикрывали мобильные блокпосты и бронегруппы на спецтехнике.

Во время инструктажа группы получили задание по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп, участников незаконных вооруженных формирований, профилактики тяжких преступлений, обеспечение охраны общественного порядка, а также выявления фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки.

В ходе спецоперации было раскрыто 18 преступлений. Все подозреваемые привлекаются к уголовной ответственности.

В частности полицейские задержали трех боевиков, которые в 2014 году дежурили на блокпостах террористов, осуществляя незаконную фильтрацию граждан и обнаруживая украинских патриотов.

Разыскан и задержан серийный похититель, который совершил не менее 4 кражи из квартир граждан. Также были установлены личности двух злоумышленников, которые с января этого года обворовывали частные дома местных жителей. Всего раскрыто 8 имущественных преступлений.

Правоохранители пресекли 4 наркопреступления. Так, в краматорчанина дома были изъяты шприц с веществом, похожим на опий ацетилированный и посев наркосодержащих растений.

Кроме того, полицейские составили 163 протокола за административные правонарушения. В частности было прекращено 28 нарушений безопасности дорожного движения, отстранен от управления транспортом 7 водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Сотрудники полиции обнаружили и привлекли к ответственности 7 лиц, совершивших насилие в семье. Семьи взяты на контроль.

Также обнаружен иностранец, который незаконно находился на территории Украины.

Всего в ходе отработки было проверено более 600 человек и столько же транспортных средств.

По распоряжению командующего Операции объединенных сил такие комплексные отработки пройдут во всех крупных городах Донбасса.

null

null

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июня, 2018 суббота

больше новостей

30 июня, 2018 суббота

29 июня, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать