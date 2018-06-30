Силы ООС отработали Краматорск: раскрыто 18 преступлений, задержано 3 боевиков

30 июня, 2018, 19:12

По приказу командующего операции Объединенных сил Сергея Наева в Краматорске проведено два этапа оперативно-профилактической отработки. Комплексные меры призваны усилить уровень безопасности в городе и нейтрализовать любые угрозы для граждан. Участие в спецоперации приняли все подразделения, задействованные в ООС, в частности, полиция

Отработка проводилась в течение двух дней - 23 и 29 июня во вечернее и ночное время, на которые обычно приходится пик преступлений, информирует отдел коммуникации полиции Донецкой области.

На каждом этапе в спецоперации были задействованы сотрудники Краматорского отдела полиции, управления патрульной полиции, подразделений патрульной службы полиции особого назначения, военнослужащие Нацгвардии и военной службы правопорядка.

Город и близлежащие поселки патрулировали в усиленном режиме пешие и автомобильные наряды. Для более эффективного реагирования на обращения граждан дежурили дополнительные следственно-оперативные группы. Въезды-выезды из города и стратегические транспортные развязки прикрывали мобильные блокпосты и бронегруппы на спецтехнике.

Во время инструктажа группы получили задание по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп, участников незаконных вооруженных формирований, профилактики тяжких преступлений, обеспечение охраны общественного порядка, а также выявления фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки.

В ходе спецоперации было раскрыто 18 преступлений. Все подозреваемые привлекаются к уголовной ответственности.

В частности полицейские задержали трех боевиков, которые в 2014 году дежурили на блокпостах террористов, осуществляя незаконную фильтрацию граждан и обнаруживая украинских патриотов.

Разыскан и задержан серийный похититель, который совершил не менее 4 кражи из квартир граждан. Также были установлены личности двух злоумышленников, которые с января этого года обворовывали частные дома местных жителей. Всего раскрыто 8 имущественных преступлений.

Правоохранители пресекли 4 наркопреступления. Так, в краматорчанина дома были изъяты шприц с веществом, похожим на опий ацетилированный и посев наркосодержащих растений.

Кроме того, полицейские составили 163 протокола за административные правонарушения. В частности было прекращено 28 нарушений безопасности дорожного движения, отстранен от управления транспортом 7 водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Сотрудники полиции обнаружили и привлекли к ответственности 7 лиц, совершивших насилие в семье. Семьи взяты на контроль.

Также обнаружен иностранец, который незаконно находился на территории Украины.

Всего в ходе отработки было проверено более 600 человек и столько же транспортных средств.

По распоряжению командующего Операции объединенных сил такие комплексные отработки пройдут во всех крупных городах Донбасса.