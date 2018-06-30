80-я бригада прошла тысячным маршем по Львову

30 июня, 2018, 22:31

Львовская 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ принимает участие в боевых действиях на Востоке практически с самого начала войны с Россией. Ее бойцы освобождали Славянск, обороняли Луганскую ТЭС и город Счастье, а также мужественно отстаивали Луганский аэропорт

От начала войны бригада понесла немало потерь. 104 человека погибли, 7 считаются пропавшими без вести и более полутысячи получили ранения. Сейчас воины вернулись с линии фронта домой, передает Еспресо.TV.

В субботу, 30 июня 2018 года, тысячным маршем воины бригады прошли практически через весь город.

На каждой улице их приветствовали гости - взрослые и дети.

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Бойцам вручили награды от Министерства обороны. После небольшого отдыха десантники снова отправятся на позиции.

"Прекращение огня никогда не действовало. За эти 4 года, уже 5-й год они (оккупанты - ред.) никогда не соблюдались. Потому что мы имеем дело с террористами, с захватчиками", - пояснил ситуацию на фронте младший лейтенант Андрей Бойчук.