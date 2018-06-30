80-я бригада прошла тысячным маршем по Львову
От начала войны бригада понесла немало потерь. 104 человека погибли, 7 считаются пропавшими без вести и более полутысячи получили ранения. Сейчас воины вернулись с линии фронта домой, передает Еспресо.TV.
В субботу, 30 июня 2018 года, тысячным маршем воины бригады прошли практически через весь город.
На каждой улице их приветствовали гости - взрослые и дети.
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Бойцам вручили награды от Министерства обороны. После небольшого отдыха десантники снова отправятся на позиции.
"Прекращение огня никогда не действовало. За эти 4 года, уже 5-й год они (оккупанты - ред.) никогда не соблюдались. Потому что мы имеем дело с террористами, с захватчиками", - пояснил ситуацию на фронте младший лейтенант Андрей Бойчук.
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