Трамп предлагал Макрону выйти из ЕС, - WP
29 июня, 2018, 16:55
Президент США Дональд Трамп предлагал президенту Эммануэлю Макрону выгодное торговое соглашение за выход Франции из Евросоюза
Об этом сообщает The Washington Post.
24 апреля во время встречи в Белом доме Трамп спросил Макрона о возможном выходе Франции из ЕС. За это президент США предложил Парижу торговую сделку на более выгодных условиях, чем в Евросоюзе.
Этот разговор между президентами подтвердили американскому изданию два европейских чиновника.
- Ранее сообщалось, что Дональд Трамп неоднократно заявлял топ-чиновникам своей администрации о намерении вывести США из Всемирной организации торговли.
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