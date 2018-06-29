Трамп предлагал Макрону выйти из ЕС, - WP

29 июня, 2018, 16:55

Президент США Дональд Трамп предлагал президенту Эммануэлю Макрону выгодное торговое соглашение за выход Франции из Евросоюза

Об этом сообщает The Washington Post.

24 апреля во время встречи в Белом доме Трамп спросил Макрона о возможном выходе Франции из ЕС. За это президент США предложил Парижу торговую сделку на более выгодных условиях, чем в Евросоюзе.

Этот разговор между президентами подтвердили американскому изданию два европейских чиновника.