 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Трамп предлагал Макрону выйти из ЕС, - WP

Президент США Дональд Трамп предлагал президенту Эммануэлю Макрону выгодное торговое соглашение за выход Франции из Евросоюза

Об этом сообщает The Washington Post.

24 апреля во время встречи в Белом доме Трамп спросил Макрона о возможном выходе Франции из ЕС. За это президент США предложил Парижу торговую сделку на более выгодных условиях, чем в Евросоюзе.

Этот разговор между президентами подтвердили американскому изданию два европейских чиновника.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июня, 2018 пятница

больше новостей

29 июня, 2018 пятница

28 июня, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать