Омелян - туроператорам: Введем эффективный рынок с элементами госконтроля

29 июня, 2018, 22:44

Глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян отреагировал на ситуацию с украинскими туристами, которые несколько дней не могут вылететь из Туниса домой из-за невыполнения туроператорами и авиаперевозчиком своих обязательств

Как заявил вечером 29 июня глава МИУ на своей странице в Facebook, все украинские туристы, ожидающие вылета из Туниса, вернутся домой в течение суток.

"Относительно ситуации с недобросовестными туроператорами и выполнением чартерных полетов с задержками, иногда существенными. Считаю недопустим, если люди заплатили деньги за отдых, а взамен получают испорченное настроение и потраченное время в ожидании "чуда", - заявил глава МИУ.

Омелян также сообщил, что Мининфраструктуры "вводит эффективный рынок с элементами государственного регулирования и контроля".

"Договорились с коллегами из МИД и Минэкономразвития провести 3 июля совместное расширенное совещание с туроператорами и авиакомпаниями. Минэкономразвития пересмотрит и отменит лицензии туроператоров, которые не выполняют свои обязательства. Госавиаслужба усилит контроль над лицензиями авиакомпаний, выполнением ими регулярных и чартерных маршрутов, техническим состоянием и состоянием салона самолетов", - заявил министр.

"Если кто-то надеется, что закроет компанию Оазис-1 и завтра откроет Оазис-2 - жестоко ошибается. Будем отслеживать реальных владельцев: поверьте, у государства масса возможностей выдавать новую лицензию годами", - добавил он.