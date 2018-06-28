В Южном под Горловкой погибли двое украинских военных

28 июня, 2018, 19:53

Отмечается увеличение активности противника на Горловском и Мариупольском направлениях

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Всего в течение дня зафиксировано 7 случаев ведения прицельного огня по украинских подразделениях, из них 6 раз с применением минометов и танков.

На Луганском направлении противник с позиций в населенном пункте Голубивске вел огонь из танка по защитникам Новотошковского.

Для принуждения оккупантов к прекращению огня Объединенные силы открывали огонь имеющимися огневыми средствами. За полчаса в районе Новотошковского уже было тихо. Потерь среди личного состава на этом направлении нет.

Жарче всего в течение дня было в районе населенного пункта Южное, что на Горловском направлении. Враг в 08.30 открыл огонь из минометов, станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по жилым домам населенного пункта.

Командир роты Олег Лотоцкий, подразделение которого защищает этот населенный пункт, быстро оценил ситуацию и организовал бой. За мгновение дежурные огневые средства уже открыли огонь по противнику. Как оказалось, под прикрытием огня вплотную к городку подошла группа боевиков. Резервную группу, которая через минуту уже вела бой на окраине Южного, возглавил командир взвода Валерий Шишан.

Бой длился почти полчаса. В ходе боя командир взвода увидел, что тяжело ранен боец резервной группы. Командир бросился вместе с командиром роты спасать своего подчиненного. Коварным выстрелом снайпера Валерий Шишан был смертельно ранен. В подразделении он был самым старшим. Вскоре ему исполнилось бы 58 лет. Впоследствии от полученных тяжелых ранений умер боец резервной группы Андрей Волос. Ему было всего 25.

По состоянию на 14.40 ситуация вокруг Южного была стабилизирована. По предварительным данным разведки в районе Южного враг понес потери 5 убитыми и 8 ранеными.

Оставалась напряженная ситуация на Мариупольском направлении. Противник продолжает вести огонь с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Так под огнем минометов оказались защитники Гнутового. Потерь среди личного состава на этом направлении нет.