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В зоне ООС неспокойно: погибли трое бойцов ВСУ, потери оккупантов - 17 человек

За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих погибли на Донбассе, еще трое военных получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой. Враги активизировались вечером, ведя обстрелы преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а кое-где из БМП и запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Российские оккупационные войска 32 раза открывали огонь по позициям украинской армии, 4 из которых - из тяжелого вооружения. Подразделения украинских военных вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу.

На Луганском направлении напряженной ситуация была возле Крымского, где оккупанты били по украинским позициям из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Возле Станицы Луганской противник бил из стрелкового оружия.

На Донецком направлении под вражеский огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения БМП попали защитники Марьинки, Авдеевки, Южного, Опытного и Новомихайловки.

Больше всего обстрелов вчера прозвучало на Мариупольском направлении, где российские наемники вели огонь из ствольной артиллерии калибром 122-мм, 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, а также применяли противотанковые управляемые ракеты. Оккупанты палили по Лебединскому, Водяному, Гнутовому, Талаковке, Старогнатовке, Павлополю, Богдановке и Широкиному.

Кроме этого за прошедшие сутки враг цинично обстрелял из минометов калибром 82-мм город Зализное, в результате чего получили ранения двое мирных жителей.

"Вследствие активных боевых действий трое наших защитников погибли и трое были ранены. По данным разведки, 10 боевиков российских оккупационных войск уничтожены, 7 - ранены", - подчеркнули в ведомстве.

Уже 28 июня российские оккупационные войска семь раз открывали огонь по украинским позициям. На Донецком направлении они били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле Марьинки, а из РПГ и стрелкового оружия - в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское, Широкино и Гнутово, что на Мариупольском направлении.

 

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