В программе Мюнхенского кинофестиваля покажут 2 украинские ленты
Об этом сообщает "Укринформ".
Премьерой в Германии станет фильм Сергея Лозницы "Донбасс". Картина производства 2018 года является общей с немецкими, французскими, голландскими и румынскими коллегами работой. В рамках показов 1 и 6 июля у зрителей будет возможность пообщаться с режиссером.
Также впервые в ФРГ будет представлен фильм "Вулкан" Романа Бондарчука. Совместная украинско-немецкая работа выпущена в этом году.
Обе картины включены в конкурсную программу INTERNATIONAL INDEPENDENTS.
Всего в программе фестиваля этого года 185 фильмов из 43 стран. Почетные гости - британская актриса Эмма Томсон и британский режиссер и актер Терри Гиллиам, которому будет вручен специальный приз фильм-феста.
- В мае Сергей Лозница получил премию в номинации "Лучшая режиссура" за свой фильм "Донбасс" на конкурсе каннского кинофестиваля "Особый взгляд".
-
Впоследствии Лозница получил польскую кинопремию "Дракон драконов" за целый творческий задел.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве