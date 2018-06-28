В программе Мюнхенского кинофестиваля покажут 2 украинские ленты

28 июня, 2018, 15:16

В программе FILMFEST MUENCHEN, который открывается 28 июня в баварской столице, представлены две ленты украинских режиссеров

Об этом сообщает "Укринформ".

Премьерой в Германии станет фильм Сергея Лозницы "Донбасс". Картина производства 2018 года является общей с немецкими, французскими, голландскими и румынскими коллегами работой. В рамках показов 1 и 6 июля у зрителей будет возможность пообщаться с режиссером.

Также впервые в ФРГ будет представлен фильм "Вулкан" Романа Бондарчука. Совместная украинско-немецкая работа выпущена в этом году.

Обе картины включены в конкурсную программу INTERNATIONAL INDEPENDENTS.

Всего в программе фестиваля этого года 185 фильмов из 43 стран. Почетные гости - британская актриса Эмма Томсон и британский режиссер и актер Терри Гиллиам, которому будет вручен специальный приз фильм-феста.