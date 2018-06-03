Сергею Лознице на Краковском кинофестивале вручили премию "Дракон драконов"

3 июня, 2018, 10:59

Украинский кинорежиссер-документалист и сценарист белорусского происхождения Сергей Лозница получил на прошлой неделе кинопремию "Дракон драконов" (на пол. nagroda "Smok Smoków") за целое творческое наследие

Как сообщает Польское Радио, художнику вручили статуэтку во время 58-го Краковского кинофестиваля (KFF).

Премию "Smok Smoków" с 1998 года вручает программная рада Краковского кинофонда, которая является организатором Краковского международного кинофестиваля, как выражение благодарности за вклад в развитие мирового кинематографа в области документального и анимационного фильма.

Среди предыдущих лауреатов этой польской кинопремии есть такие известные кинорежиссеры, продюсеры, сценаристы и актеры как: Казимеж Карабаш, Алан Кинг, Альберт Мейслес, Вернер Херцог, Стивен и Тимоти Куай, Рауль Серве, Ежи Куця, Поль Дриссен и Марцель Лозинский.

Сергей Лозница стал 21 лауреатом, а также самым молодым в истории художником, которого удостоена этой кинопремии. "Могу сказать, что Краковский кинофестиваль – это мой фестиваль. Я приехал сюда со своим первым фильмом и потом каждую мою следующую документальную ленту показывали здесь. А потому, в этом смысле Краков – это мой город", – подчеркнул режиссер во время вручения премии.

По словам программного совета, режиссера-документалиста награжден за "последовательный, чрезвычайно оригинальный и продуктивный формальный поиск". Члены жюри добавили, что как кинематографист Сергей Лозница является любознательным и настойчивым исследователем России, который на протяжении более двадцати лет связан с краковским фестивалем.

Впервые он установил кинокамеру на строительной площадке в России за шесть лет после распада Советского Союза. Он хотел задокументировать лишь один день из жизни строителей, однако с того вышла сатира на новую Россию, которую строят на гнилом фундаменте. Этот первый документальный фильм Лозницы "Сегодня мы построим дом" был награжден премией "Бронзовый дракон" во время Краковского международного кинофестиваля в 1996 году.

Среди других, в творчестве режиссера является лента "Майдан", посвященная событиям Революции Достоинства в Украине. Фильм получил награду во время Международного кинофестиваля по правам человека в Нюрнберге в 2015 году.

Сергей Лозница является также режиссером нового драматического фильма 2018 года "Донбасс", который создавался в копродукции Германии, Украины, Франции, Нидерландов и Румынии. Мировая премьера состоялась 9 мая 2018 года на 71-м Каннском международном фестивале.

Следует подчеркнуть, что члены международного жюри кинофестиваля провели акцию солидарности с украинским режиссером и пленником Кремля Олегом Сенцовим, который уже почти 20 дней голодает, требуя от Кремля освободить из тюрьмы российских всех украинских политзаключенных. Они подняли таблички с надписью #SaveOlegSentsov. Польская киноакадемия во время прошлогоднего Фестиваля символично приняла под свою опеку Сенцова, инициируя международные мероприятия и призывая российские власти освободить украинского политзаключенного.