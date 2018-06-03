Сергею Лознице на Краковском кинофестивале вручили премию "Дракон драконов"
Как сообщает Польское Радио, художнику вручили статуэтку во время 58-го Краковского кинофестиваля (KFF).
Премию "Smok Smoków" с 1998 года вручает программная рада Краковского кинофонда, которая является организатором Краковского международного кинофестиваля, как выражение благодарности за вклад в развитие мирового кинематографа в области документального и анимационного фильма.
Среди предыдущих лауреатов этой польской кинопремии есть такие известные кинорежиссеры, продюсеры, сценаристы и актеры как: Казимеж Карабаш, Алан Кинг, Альберт Мейслес, Вернер Херцог, Стивен и Тимоти Куай, Рауль Серве, Ежи Куця, Поль Дриссен и Марцель Лозинский.
Сергей Лозница стал 21 лауреатом, а также самым молодым в истории художником, которого удостоена этой кинопремии. "Могу сказать, что Краковский кинофестиваль – это мой фестиваль. Я приехал сюда со своим первым фильмом и потом каждую мою следующую документальную ленту показывали здесь. А потому, в этом смысле Краков – это мой город", – подчеркнул режиссер во время вручения премии.
По словам программного совета, режиссера-документалиста награжден за "последовательный, чрезвычайно оригинальный и продуктивный формальный поиск". Члены жюри добавили, что как кинематографист Сергей Лозница является любознательным и настойчивым исследователем России, который на протяжении более двадцати лет связан с краковским фестивалем.
Впервые он установил кинокамеру на строительной площадке в России за шесть лет после распада Советского Союза. Он хотел задокументировать лишь один день из жизни строителей, однако с того вышла сатира на новую Россию, которую строят на гнилом фундаменте. Этот первый документальный фильм Лозницы "Сегодня мы построим дом" был награжден премией "Бронзовый дракон" во время Краковского международного кинофестиваля в 1996 году.
Среди других, в творчестве режиссера является лента "Майдан", посвященная событиям Революции Достоинства в Украине. Фильм получил награду во время Международного кинофестиваля по правам человека в Нюрнберге в 2015 году.
Сергей Лозница является также режиссером нового драматического фильма 2018 года "Донбасс", который создавался в копродукции Германии, Украины, Франции, Нидерландов и Румынии. Мировая премьера состоялась 9 мая 2018 года на 71-м Каннском международном фестивале.
Следует подчеркнуть, что члены международного жюри кинофестиваля провели акцию солидарности с украинским режиссером и пленником Кремля Олегом Сенцовим, который уже почти 20 дней голодает, требуя от Кремля освободить из тюрьмы российских всех украинских политзаключенных. Они подняли таблички с надписью #SaveOlegSentsov. Польская киноакадемия во время прошлогоднего Фестиваля символично приняла под свою опеку Сенцова, инициируя международные мероприятия и призывая российские власти освободить украинского политзаключенного.
- Как сообщалось, фильм Лозницы "Донбасс" получил премию на конкурсе в Каннах.
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