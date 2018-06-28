Решение о вступлении в НАТО должны принимать украинцы, - Полторак
28 июня, 2018, 17:15
Министр обороны Степан Полторак подчеркнул, что решение о вступлении страны в НАТО должны принимать граждане Украины
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
"Президент Украины отметил, что решение о вступлении Украины в Альянс должно приниматься исключительно гражданами Украины, то есть всем обществом. И это решение должно быть закреплено Конституцией. Я могу заверить всех, что Вооруженные силы Украины полностью поддержат стремление людей и верховного главнокомандующего относительно вступления в НАТО", – заявил министр обороны.
Полторак также выразил надежду, что украинцы поддержат идею вступления страны в НАТО, потому что "это гарантия безопасности государства".
- Напомним, что президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что Верховная Рада поддержит его инициативу о закреплении в Конституции стратегического курса на членство в Евросоюзе и НАТО.
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