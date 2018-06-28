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Решение о вступлении в НАТО должны принимать украинцы, - Полторак

Министр обороны Степан Полторак подчеркнул, что решение о вступлении страны в НАТО должны принимать граждане Украины

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Президент Украины отметил, что решение о вступлении Украины в Альянс должно приниматься исключительно гражданами Украины, то есть всем обществом. И это решение должно быть закреплено Конституцией. Я могу заверить всех, что Вооруженные силы Украины полностью поддержат стремление людей и верховного главнокомандующего относительно вступления в НАТО", – заявил министр обороны.

Полторак также выразил надежду, что украинцы поддержат идею вступления страны в НАТО, потому что "это гарантия безопасности государства".

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