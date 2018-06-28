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Порошенко скоро внесет в Раду правку в Конституцию о намерении вступить в НАТО и ЕС

Президент Петр Порошенко намерен в ближайшее время подать в Верховную Раду поправку в Конституцию о закреплении вступления Украины в Евросоюз и НАТО

Об этом он заявил во время торжеств по случаю Дня Конституции Украины в Киеве, сообщает Еспресо.TV.

"В ближайшее время я передам проект изменений к Конституции поправку, которая закрепит две наши стратегические цели - вступление Украины в Евросоюз и вступление Украины в НАТО", - подчеркнул Порошенко.

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Отметим, что 9 марта официальный сайт Альянса обновил страницу "расширение", добавив Украину в список "стран-аспирантов".

Также был обновлен раздел сайта, посвященный Украине. В него задним числом добавили блок о решении Верховной Рады от 8 июня по поводу членства в НАТО как стратегической цели Украины. До сих пор этот блок отсутствовал на сайте Альянса.

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