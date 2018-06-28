64% поляков верят в примирение с украинцами, - опрос
Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Центр исследования общественного мнения CBOS, передает Европейская правда.
81% поляков знает по крайней мере базовые вещи о польско-украинском конфликте на Волыни в 1943 году. 37% много слышали о тех событиях.
44% респондентов считают отношения между народами ни хорошими, ни плохими. 29% убеждены, что хорошие, а 13% - что плохие. Лучшее всех взаимоотношения между странами оценивает молодежь.
47% из тех, кто оценивает польско-украинские отношения как плохие, считает, что ответственность за это в основном несет украинская сторона. 40% возлагают ответственность на обе стороны. 7% опрошенных считает, что ответственна польская сторона.
Опрос проводился в течение 7-14 июня 2018 года.
- Напомним, что 27 июня Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об институте национальной памяти, отменив уголовную ответственность за упоминание о причастности поляков к военным преступлениям. При этом в законе оставили положение о "преступлениях украинских националистов" и ответственность за их возражения.
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