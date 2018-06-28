64% поляков верят в примирение с украинцами, - опрос

28 июня, 2018, 17:31

64% поляков верят в историческое примирение между польским и украинским народами

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Центр исследования общественного мнения CBOS, передает Европейская правда.

81% поляков знает по крайней мере базовые вещи о польско-украинском конфликте на Волыни в 1943 году. 37% много слышали о тех событиях.

44% респондентов считают отношения между народами ни хорошими, ни плохими. 29% убеждены, что хорошие, а 13% - что плохие. Лучшее всех взаимоотношения между странами оценивает молодежь.

47% из тех, кто оценивает польско-украинские отношения как плохие, считает, что ответственность за это в основном несет украинская сторона. 40% возлагают ответственность на обе стороны. 7% опрошенных считает, что ответственна польская сторона.

Опрос проводился в течение 7-14 июня 2018 года.