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В Египте связали провал сборной на ЧМ-2018 с Кадыровым


фото: euronews
Парламент Египта расследует обстоятельства пребывания своей футбольной сборной в Чечне во время чемпионата мира

Об этом сообщает Al Arabia.

Комитет по делам молодежи и спорта египетского парламента проведет расследование, во время которого проверит целесообразность размещения команды в Грозном - далеко от городов, где проходили матчи сборной. Также депутаты проверят, почему на базу в Чечне были допущены посторонние лица.

Вопросы вызвало и присвоении лидеру сборной Египта Мохамеду Салаху звание почетного гражданина Чечни и его участие в торжественном ужине с главарем республики Рамзаном Кадыровым. Парламентарии считают, что Федерация футбола Египта не должна была привлекать Салаха до подобных мероприятий.

  • Сборная Египта базировалась во время чемпионата мира в Грозном.
  • Возмущение мировых СМИ вызвали совместные фото Мохамеда Салаха с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым, которые дискредитировали форварда "Ливерпуля".
  • Позже стало известно, что Салах может завершить карьеру в сборной Египта из-за втягивания в политический пиар, но футболист решил остаться в команде.

 

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