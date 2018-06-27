В Египте связали провал сборной на ЧМ-2018 с Кадыровым
27 июня, 2018, 14:26
Парламент Египта расследует обстоятельства пребывания своей футбольной сборной в Чечне во время чемпионата мира
Об этом сообщает Al Arabia.
Комитет по делам молодежи и спорта египетского парламента проведет расследование, во время которого проверит целесообразность размещения команды в Грозном - далеко от городов, где проходили матчи сборной. Также депутаты проверят, почему на базу в Чечне были допущены посторонние лица.
Вопросы вызвало и присвоении лидеру сборной Египта Мохамеду Салаху звание почетного гражданина Чечни и его участие в торжественном ужине с главарем республики Рамзаном Кадыровым. Парламентарии считают, что Федерация футбола Египта не должна была привлекать Салаха до подобных мероприятий.
- Сборная Египта базировалась во время чемпионата мира в Грозном.
- Возмущение мировых СМИ вызвали совместные фото Мохамеда Салаха с чеченским лидером Рамзаном Кадыровым, которые дискредитировали форварда "Ливерпуля".
- Позже стало известно, что Салах может завершить карьеру в сборной Египта из-за втягивания в политический пиар, но футболист решил остаться в команде.
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