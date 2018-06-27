"Россия не имеет права решать": Столтенберг о членстве Украины и Грузии в НАТО

27 июня, 2018, 17:07

Россия не имеет права вмешиваться в вопрос вступления Украины и Грузии в НАТО

Об этом заявил в интервью Deutsche Welle генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы поддерживаем их стремление к евроатлантической интеграции, мы сотрудничаем с Грузией и предоставляем ей помощь в проведении реформ, мы также поддерживаем Украину. Вопрос о членстве в НАТО этих двух стран будут решать только они сами вместе с 29 членами Альянса. Никто, кроме них, не сможет вмешаться в этот процесс или его заблокировать. Россия не имеет права решать, что должны делать ее соседи", - сказал Столтенберг.

Генсек Альянса подчеркнул недопустимость того, что Россия пытается диктовать свою волю соседним государствам.

"Я родом из Норвегии, небольшого государства, граничащего с Россией. То, что такие крупные государства, как Россия, пытаются восстановить сферу своего влияния, решая, что должны делать их соседи, абсолютно недопустимо. Вопрос о членстве Грузии и Украины в НАТО будут решать только они и 29 членов Альянса", - добавил Столтенберг.