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"Россия не имеет права решать": Столтенберг о членстве Украины и Грузии в НАТО

Россия не имеет права вмешиваться в вопрос вступления Украины и Грузии в НАТО

Об этом заявил в интервью Deutsche Welle генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы поддерживаем их стремление к евроатлантической интеграции, мы сотрудничаем с Грузией и предоставляем ей помощь в проведении реформ, мы также поддерживаем Украину. Вопрос о членстве в НАТО этих двух стран будут решать только они сами вместе с 29 членами Альянса. Никто, кроме них, не сможет вмешаться в этот процесс или его заблокировать. Россия не имеет права решать, что должны делать ее соседи", - сказал Столтенберг.

Генсек Альянса подчеркнул недопустимость того, что Россия пытается диктовать свою волю соседним государствам.

"Я родом из Норвегии, небольшого государства, граничащего с Россией. То, что такие крупные государства, как Россия, пытаются восстановить сферу своего влияния, решая, что должны делать их соседи, абсолютно недопустимо. Вопрос о членстве Грузии и Украины в НАТО будут решать только они и 29 членов Альянса", - добавил Столтенберг.

  • Напомним, 21 июня,Верховная Рада приняла в целом законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины", который предусматривает приведение украинского законодательства в соответствие к стандартам государств-членов НАТО. Закон определяет национальным интересом Украины членство в ЕС и НАТО.
  • Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенгберг обсудили подготовку к саммиту Альянса.
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