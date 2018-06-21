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Рада одобрила закон о Нацбезопасности, сделав первый шаг к НАТО

Верховная Рада приняла в целом законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Проект закона ко второму чтению с трибуны Совета представил секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

Он отметил, что для того, чтобы Украина стала членом НАТО, первый шаг должен сделать именно парламент, приняв необходимое законодательство.

Депутат также напомнил, что у представителей НАТО и Евросоюза сначала были замечания к законопроекту, которые касались 9 его областей. Впрочем, проблема была решена.

"15 июня руководство Украины получило письма от западных партнеров в поддержку финальной редакции... В нем отмечается, что текст, предложенный ко второму чтению, полностью соответствует европейским стандартам и стандартам НАТО в вопросах управления сектором безопасности и обороны", - подчеркнул Винник.

Законопроект предусматривает отмену трех законов "Об основах национальной безопасности Украины", "О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства" и "Об организации оборонного планирования".

Депутаты также одобрили внесение правок к законопроекту № 106, 115, 248, 279, 311, в том виде, в котором их зачитал Винник с трибуны Рады. Эти поправки соответствуют рекомендациям НАТО.

Правка 106. Дополнить статью 4 новой частью третьей следующего содержания, в связи с этим изменить дальнейшую нумерацию части четвертой. Прозрачность предполагает полное раскрытие финансовой информации относительно функционирования сектора безопасности и обороны с целью обеспечения эффективного использования финансовых ресурсов с учетом требований закона "О государственной тайне".

Правка 115. Абзац первый части второй статьи шестой изложить в следующей редакции: ВРУ, согласно статье 89 Конституации, создает комитеты ВРУ, в полномочия которых входит, в частности, обеспечение контроля за деятельностью органов сектора безопасности и обороны.

Правка 279. Выложить в новой редакции: с введением военного положения Национальная гвардия приводится в готовность к выполнению задач по назначению в условиях действия правового режима военного положения входит в состав сил обороны, выполняет задачи и подчиняется соответствии с положениями закона Украины "О правовом режиме военного положения" и закона "О Национальной гвардии".

Правка 311. Абзац первый части первой статьи 20 изложить так: разведывательные органы Украины, государственные или структурные подразделения в их составе, уполномоченные осуществлять разведывательную деятельность в целях защиты национальных интересов от внешних угроз.

Отметим, 19 июня Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект “О национальной безопасности Украины” (№8068). За основу законопроект №8068 одобрили 5 апреля.

Этот законопроект еще 17 января был обсужден и одобрен Советом национальной безопасности и обороны. Документ разрабатывался во взаимодействии с экспертами НАТО, США и Европейского Союза с целью приведения украинской законодательной базы в соответствие к стандартам государств-членов НАТО.

"Проект ставит перед собой задачу членства Украины в Европейском Союзе, и в Североатлантическом договоре, что должна быть безусловной гарантией безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - объяснил президент Петр Порошенко, который и инициировал законопроект.

Секретарь СНБО Александр Турчинов тогда заявил, что законопроект должен обобщить все уже осуществленные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны.

28 февраля законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины" был зарегистрирован в Раде. Несмотря на это, проект закона раскритиковали представительства ЕС и НАТО в Украине.

В частности, они отметили, что ряд положений противоречит практикам Евросоюза и НАТО, ведь законопроект не предусматривает парламентского контроля за деятельностью СБУ, что является одной из фундаментальных целей и требований документа.

Дипломаты также выразили обеспокоенность в связи с положением о Ставке Верховного Главнокомандующего, "которое не соответствует стандартам и принципам НАТО и может иметь существенное негативное влияние на принцип гражданского контроля".

В ответ на это Порошенко заявил, что окончательная редакция законопроекта будет предусматривать введение гражданского парламентского контроля за деятельностью СБУ.

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