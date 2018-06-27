Футбол на крови: день 14

27 июня, 2018, 23:00

27 июня на чемпионате мира по футболу в России состоялось четыре матча

С начала чемпионата российско-оккупационные войска 368 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. За это время в результате боевых действий погибли 7 украинских военных и 36 получили ранения. Ранены в результате ведения боевых действий двое мирных жителей.

Сегодня во время огневого налета противника на позиции 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр в районе с.Богдановка вблизи Мариуполя получили ранения не совместимые с жизнью трое военнослужащих. Выражаем соболезнования родным и близким погибших в бою.

Украина хочет, чтобы представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ документировали все факты незаконных массовых поставок Россией оружия и боеприпасов своим оккупационным администрациям на Донбассе. Россияне на это категорически не соглашаются.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации активизировали меры по выявлению среди населения временно оккупированных территорий граждан с проукраинскими настроениями. В частности, под кураторством сотрудников ФСБ РФ составляются специальные планы населенных пунктов с указанием мест проживания граждан, которые недовольны действиями оккупационных властей, используют в общении украинский язык или родились в других регионах Украины. В дальнейшем указанные лица задерживаются сотрудниками т.н. "органов внутренних дел" для проведения "профилактических бесед". Нередко к задержанным применяется физическое насилие и унижения.

27 июня на чемпионате мира было сыграно четыре матча группового раунда:

Южная Корея - Германия 2:0

Мексика - Швеция 0:3

Сербия - Бразилия 0:2

Швейцария - Коста-Рика 2:2