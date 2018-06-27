27 июня, 2018, 14:12

Украина хочет, чтобы представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ документировали все факты незаконных массовых поставок Россией оружия и боеприпасов своим оккупационным администрациям на Донбассе

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.

Он отметил, что первые два часа дискуссии о прекращении огня прошли в острых взаимных обвинениях. Из-за того, что россияне не воспринимают позицию Украины, стороны так и не перешли к обсуждению конкретных мер.

По его словам, украинская сторона предлагает обсуждение всех составляющих самого процесса прекращения огня, начиная с усиленного круглосуточного контроля силами СММ ОБСЕ пограничной зоны неконтролируемой части украинско-российской границы.

"Цель одна, чтобы СММ ОБСЕ фиксировала и документировала все факты незаконных массовых поставок РФ оружия и боеприпасов сепаратистам. То есть речь идет о создании силами СММ ОБСЕ зоны безопасности вдоль неконтролируемой нами части госграницы", - подчеркнул Марчук.

Тем временем россияне на это категорически не соглашаются и говорят, что это не касается прекращения огня. Такая реакция свидетельствует о том, что российская сторона будет блокировать и другие украинские предложения.