ОБСЕ должна фиксировать, когда Кремль перебрасывает оружие на Донбасс. Россияне это предложение заблокировали, - Марчук
Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.
Он отметил, что первые два часа дискуссии о прекращении огня прошли в острых взаимных обвинениях. Из-за того, что россияне не воспринимают позицию Украины, стороны так и не перешли к обсуждению конкретных мер.
По его словам, украинская сторона предлагает обсуждение всех составляющих самого процесса прекращения огня, начиная с усиленного круглосуточного контроля силами СММ ОБСЕ пограничной зоны неконтролируемой части украинско-российской границы.
"Цель одна, чтобы СММ ОБСЕ фиксировала и документировала все факты незаконных массовых поставок РФ оружия и боеприпасов сепаратистам. То есть речь идет о создании силами СММ ОБСЕ зоны безопасности вдоль неконтролируемой нами части госграницы", - подчеркнул Марчук.
Тем временем россияне на это категорически не соглашаются и говорят, что это не касается прекращения огня. Такая реакция свидетельствует о том, что российская сторона будет блокировать и другие украинские предложения.
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