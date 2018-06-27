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Дуда подписал поправки к закону об Институте нацпамяти

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону об институте национальной памяти, которые ранее одобрил польский парламент

Об этом говорится на официальном сайте президента Польши.

"Президент Республики Польша Анджей Дуда подписал поправки к закону об Институте национальной памяти после получения необходимых юридических заключений", — говорится в сообщении.

Дуда подписал проект по личной просьбе премьер-министра страны от имени парламентского большинства.

"Президент подчеркивает, что борьба и забота о добром имени и достоинстве поляков и Польши — задача, которую должны выполнять все польские политики и государственные учреждения", — говорится в сообщении.

27 июня Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об институте национальной памяти, отменив уголовную ответственность за упоминание о причастности поляков к военным преступлениям.

  • Напомним, закон об институте национальной памяти, в частности, запрещал вспоминать причастность поляков к Холокосту и предусматривал уголовную ответственность за использование формулировки "польские лагеря смерти". При этом в законе оставили положение о "преступлениях украинских националистов" и ответственность за их возражения.
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