Дуда подписал поправки к закону об Институте нацпамяти

27 июня, 2018, 22:59

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки к закону об институте национальной памяти, которые ранее одобрил польский парламент

Об этом говорится на официальном сайте президента Польши.

"Президент Республики Польша Анджей Дуда подписал поправки к закону об Институте национальной памяти после получения необходимых юридических заключений", — говорится в сообщении.

Дуда подписал проект по личной просьбе премьер-министра страны от имени парламентского большинства.

"Президент подчеркивает, что борьба и забота о добром имени и достоинстве поляков и Польши — задача, которую должны выполнять все польские политики и государственные учреждения", — говорится в сообщении.

27 июня Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об институте национальной памяти, отменив уголовную ответственность за упоминание о причастности поляков к военным преступлениям.