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Чехия отказалась переносить матч против сборной Украины


фото: ffu.ua
Сборная Чехии отказала Федерации футбола Украины в переносе игры Лиги наций в другой город

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Встреча 1-го тура Лиги наций Чехия - Украина состоится в 25-тысячном городке Угерске-Градиште. 6 сентября команды сыграют на стадионе Мирослава Валенты, который является домашней ареной ФК "Словацко" и может вместить на трибунах 8 тыс. зрителей.

Сборная Чехии принимала здесь соперников лишь дважды в своей истории. В 2006 году в товарищеском матче чехи проиграли Сербии (1:3), а в 2009-м в квалификации к чемпионату мира-2010 обыграли Сан-Марино (7:0).

  • Ранее ФФУ выступила с требованием перенести матч в другой город, из-за отсутствия в Угерске-Градиште отелей, способных принять украинскую делегацию.
  • На групповой стадии нового турнира УЕФА для сборных соперниками украинцев также станут словацкие футболисты.
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