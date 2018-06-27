Чехия отказалась переносить матч против сборной Украины

27 июня, 2018, 16:00

Сборная Чехии отказала Федерации футбола Украины в переносе игры Лиги наций в другой город

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Встреча 1-го тура Лиги наций Чехия - Украина состоится в 25-тысячном городке Угерске-Градиште. 6 сентября команды сыграют на стадионе Мирослава Валенты, который является домашней ареной ФК "Словацко" и может вместить на трибунах 8 тыс. зрителей.

Сборная Чехии принимала здесь соперников лишь дважды в своей истории. В 2006 году в товарищеском матче чехи проиграли Сербии (1:3), а в 2009-м в квалификации к чемпионату мира-2010 обыграли Сан-Марино (7:0).