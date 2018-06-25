ФФУ требует перенести матч Украина - Чехия

25 июня, 2018, 14:07

Федерация футбола Украины требует перенести матч Лиги наций между сборными Чехии и Украины в другой город

Об этом сообщает "Команда 1".

По предварительной информации, чехи запланировали 6 сентября проведение встречи в городке Угерске Градиште. Местный стадион вмещает всего 8 тыс. зрителей, а сборная Чехии раньше здесь играла лишь дважды.

Недовольство ФФУ вызвал тот факт, что в городе есть только один отель надлежащего уровня, который способен принять украинскую делегацию. В эти же дни в Чехии будет проходить национальный праздник, из-за чего могут возникнуть проблемы с размещением гостей.

ФФУ уже контактирует с чешской федерацией о переносе поединка в другой город. Ожидается, что сборная Украины проведет тренировочный сбор перед стартом в Лиге Европы во Львове. После игры с чехами украинцы вернутся во Львов, где 9 сентября при пустых трибунах примет Словакию.