ФФУ требует перенести матч Украина - Чехия
Об этом сообщает "Команда 1".
По предварительной информации, чехи запланировали 6 сентября проведение встречи в городке Угерске Градиште. Местный стадион вмещает всего 8 тыс. зрителей, а сборная Чехии раньше здесь играла лишь дважды.
Недовольство ФФУ вызвал тот факт, что в городе есть только один отель надлежащего уровня, который способен принять украинскую делегацию. В эти же дни в Чехии будет проходить национальный праздник, из-за чего могут возникнуть проблемы с размещением гостей.
ФФУ уже контактирует с чешской федерацией о переносе поединка в другой город. Ожидается, что сборная Украины проведет тренировочный сбор перед стартом в Лиге Европы во Львове. После игры с чехами украинцы вернутся во Львов, где 9 сентября при пустых трибунах примет Словакию.
- В нынешнем межсезонье лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко может покинуть "Боруссию".
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