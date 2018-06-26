WBA требует от Джошуа провести бой с россиянином Поветкиным

26 июня, 2018, 14:46

WBA дала британцу Энтони Джошуа сутки на то, чтобы подписать контракт на бой с россиянином Александром Поветкиным

Об этом заявил президент WBA Жилберто Мендоса, сообщает Sky Sports.

"WBA запросила ответ от команды Джошуа по поводу боя с обязательным претендентом Александром Поветкиным. Ранее ассоциация разрешила продлить переговоры на месяц из-за того, что у британца продолжались переговоры с Деонтеем Уайлдером. Команда Уайлдера до сих пор не согласовала контракт, поэтому мы требуем немедленного назначения боя между Джошуа и Поветкиным", - сказал Мендоса.

Россиянин является официальным претендентом на титул WBA в супертяжелом весе. Пока неясно, какие санкции могут ожидать Джошуа в случае отказа драться с Поветкиным. Британец завоевал титул суперчемпиона WBA 29 апреля 2017 года, нокаутировав Владимира Кличко. По регламенту суперчемпионское звание предусматривает обязательную защиту титула раз в полтора года.