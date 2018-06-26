Украина запретила въезд советнику главы Госдумы России Примакову
Об этом сам Примаков сообщил в Facebook.
"Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, которая угрожает безопасности Украины. Со мной все в порядке, все было вполне вежливо и корректно. Ехал я сюда на экспертную конференцию ОБСЕ по вопросам свободы прессы, при этом ОБСЕ по телефону подтверждала мое участие", - написал российский пропагандист.
Евгений Александрович Примаков является внуком экс-главы Верховного Совета СССР, экс-руководителя советской и российской разведки Евгения Максимовича Примакова, который в 1996-1998 годах возглавлял МИД России, а в 1998-1999 годах руководил российским правительством.
Евгений Примаков-младший ведет на канале "Россия 24" программу "Международный обзор". С мая 2017 года является советником главы Госдумы Вячеслава Володина по международным вопросам и гуманитарных проектов.
- Напомним, въезд в Украину запретили уже более 120 иностранным деятелям культуры и искусства, которые незаконно находились на оккупированной территории Крыма.
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