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Пограничники выдворили из Украины двух российских артистов


фото: ДСПУ
Пограничники не пропустили на территорию Украины двух российских артистов, которые незаконно посещали аннексированный Крым

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Одно из нарушителей выявили в столичном аэропорту "Жуляны" во время оформления пассажиров рейса "Минск-Киев". Как выяснилось, российский актер Борис Каморзин в 2015 году посещал ТОТ АР Крым вне КПВВ для съемок в фильме.

Кроме того, в пункте пропуска "Староказачье" правоохранители Белгород-Днестровского отряда разоблачили еще одного гражданин РФ, каскадера Сергея Михайлова, который в 2015 году посещал временно оккупированную территорию.

Сейчас гражданам РФ запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

В целом по состоянию на данный момент в отношении 122 иностранцев - деятелей культуры и искусства, которые незаконно находились на ТОТ АР Крым, было принято решение о запрете въезда в Украину 52-м лицам во время въезда в Украину отказано в пересечении государственной границы и возвращен обратно.

  • Напомним, одним из последних, кому запретили въезд в Украину стал известный российский стендап-комик Данила Поперечный.
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