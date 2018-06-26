 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Шахтер" хочет отдать одного из лидеров в аренду


фото: campeones.ua
Полузащитника "Шахтера" Тайсона может арендовать бразильский "Интернасьональ"

В ближайшие дни клуб, воспитанником которого является Тайсон проведет переговоры с "Шахтером", сообщает Informativo Inter в twitter.

Ранее бразильский вингер уже заявлял, что может покинуть донецкий клуб, если ему поступит интересное предложение. Ожидается, что вингера сборной Бразилии в "Шахтере" заменит его соотечественник — Рожер Гедес, который принадлежит "Палмейрасу" и играет на правах аренды за "Атлетико Минейро".

Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году из "Металлиста" за 15,2 млн евро. Харьковчане купили хавбека в 2010 году у бразильского "Интернасьоналя" за 6,3 млн евро.

На счету Тайсона 7 матчей и 1 гол в составе национальной сборной Бразилии. По данным transfermarkt стоимость футболиста, у которого контракт с "Шахтером" до 2021 года, составляет 11 млн евро.

В нынешнем межсезонье "Шахтер" покинули сразу несколько бразильских футболистов — Фред перешел за 60 млн евро в английский "Манчестер Юнайтед" и установил новый трансферный рекорд украинских клубов.

Также с "Шахтером" попрощался другой бразилец — Бернард.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июня, 2018 вторник

больше новостей

26 июня, 2018 вторник

25 июня, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать