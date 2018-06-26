"Шахтер" хочет отдать одного из лидеров в аренду

26 июня, 2018, 15:53

Полузащитника "Шахтера" Тайсона может арендовать бразильский "Интернасьональ"

В ближайшие дни клуб, воспитанником которого является Тайсон проведет переговоры с "Шахтером", сообщает Informativo Inter в twitter.

Ранее бразильский вингер уже заявлял, что может покинуть донецкий клуб, если ему поступит интересное предложение. Ожидается, что вингера сборной Бразилии в "Шахтере" заменит его соотечественник — Рожер Гедес, который принадлежит "Палмейрасу" и играет на правах аренды за "Атлетико Минейро".

Internacional sonha com um possível retorno do atacante Taison e Marcelo Medeiros vai iniciar conversas diretamente com o diretor do Shakhtar, Sr. Сергея Palkin.

Clube Gaúcho vai tentar o empréstimo do atacante.



Negociação модуля, созданного iniciada nos próximos dias. — Informativo Inter (@Infos_Inter) 25 июня 2018 г.

Тайсон перешел в "Шахтер" в 2013 году из "Металлиста" за 15,2 млн евро. Харьковчане купили хавбека в 2010 году у бразильского "Интернасьоналя" за 6,3 млн евро.

На счету Тайсона 7 матчей и 1 гол в составе национальной сборной Бразилии. По данным transfermarkt стоимость футболиста, у которого контракт с "Шахтером" до 2021 года, составляет 11 млн евро.

В нынешнем межсезонье "Шахтер" покинули сразу несколько бразильских футболистов — Фред перешел за 60 млн евро в английский "Манчестер Юнайтед" и установил новый трансферный рекорд украинских клубов.

Также с "Шахтером" попрощался другой бразилец — Бернард.