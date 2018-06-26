Экс-футболист "Динамо" Хачериди рассказал о смене гражданства

26 июня, 2018, 12:30

Бывший защитник "Динамо" Евгений Хачериди сделал заявление относительно смены украинского гражданства на греческое

Об этом сообщает FootballHub.

По словам Хачереди, который этим летом перешел в ПАОК, он не намерен принимать греческое гражданство.

"У меня была онлайн-конференция в новом клубе и мой ответ неправильно поняли. Я с большим уважением отношусь к Греции, но я украинец, и не собираюсь менять гражданство. Я люблю Украину. Страну, которая дала мне все, что я имею. Много лет я играл в сборной Украины, всегда горжусь, когда меня приглашают в эту команду. И если в дальнейшем я буду нужен сборной, то с радостью приеду, - сказал Хачериди.

Украинский футболист, который имеет греческие корни, во время онлайн-конференции заявил, что ему поступало предложение получить гражданство Греции.