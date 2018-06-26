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Экс-футболист "Динамо" Хачериди рассказал о смене гражданства


фото: PAOK FC
Бывший защитник "Динамо" Евгений Хачериди сделал заявление относительно смены украинского гражданства на греческое

Об этом сообщает FootballHub.

По словам Хачереди, который этим летом перешел в ПАОК, он не намерен принимать греческое гражданство.

"У меня была онлайн-конференция в новом клубе и мой ответ неправильно поняли. Я с большим уважением отношусь к Греции, но я украинец, и не собираюсь менять гражданство. Я люблю Украину. Страну, которая дала мне все, что я имею. Много лет я играл в сборной Украины, всегда горжусь, когда меня приглашают в эту команду. И если в дальнейшем я буду нужен сборной, то с радостью приеду, - сказал Хачериди.

Украинский футболист, который имеет греческие корни, во время онлайн-конференции заявил, что ему поступало предложение получить гражданство Греции.

  • 30-летний Евгений Хачериди начал заниматься футболом в "Мелитополе". Играл за запорожские Олком и "Металлург-2", луцкую "Волынь". В "Динамо" перешел в 2007 году, стал с киевлянами трехкратным чемпионом Украины и дважды выигрывал национальный кубок.
  • Этой весной потерял место в составе киевлян из-за конфликта с главным тренером "Динамо" Александром Хацкевичем. В столичном клубе решили не продлевать с центральным защитником контракт, срок действия которого истек в июне.
  • За сборную Украины защитник сыграл 51 матч и забил 3 гола.

 

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