Хачереди перешел из "Динамо" в греческий клуб

31 мая, 2018, 12:55

Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачереди перешел из киевского "Динамо" в греческий ПАОК

Об этом в instagram написал сын владельца ПАОК - Ивана Саввиди - Георгиос Саввиди.

"Добро пожаловать и удачи", - написал Саввиди-младший.

30-летний Евгений Хачериди является греком по происхождению, футболом начал заниматься в "Мелитополе". Играл за запорожские Олком и "Металлург-2", луцкую "Волынь". В "Динамо" перешел в 2007 году и стал с киевлянами трехкратным чемпионом Украины и дважды выигрывал национальный кубок.

Этой весной потерял место в составе команды из-за конфликта с главным тренером "Динамо" Александром Хацкевичем. В столичном клубе решили не продлевать с центральным защитником контракт, срок действия которого истекает летом этого года.

Из-за отсутствия игровой практики Хачереди не получил вызова в сборную Украины на товарищеские матчи против Марокко и Албании. Всего за национальную команду защитник сыграл 51 матч и забил три гола.