Хачереди перешел из "Динамо" в греческий клуб
Об этом в instagram написал сын владельца ПАОК - Ивана Саввиди - Георгиос Саввиди.
"Добро пожаловать и удачи", - написал Саввиди-младший.
30-летний Евгений Хачериди является греком по происхождению, футболом начал заниматься в "Мелитополе". Играл за запорожские Олком и "Металлург-2", луцкую "Волынь". В "Динамо" перешел в 2007 году и стал с киевлянами трехкратным чемпионом Украины и дважды выигрывал национальный кубок.
Этой весной потерял место в составе команды из-за конфликта с главным тренером "Динамо" Александром Хацкевичем. В столичном клубе решили не продлевать с центральным защитником контракт, срок действия которого истекает летом этого года.
Из-за отсутствия игровой практики Хачереди не получил вызова в сборную Украины на товарищеские матчи против Марокко и Албании. Всего за национальную команду защитник сыграл 51 матч и забил три гола.
- Владельцем ПАОК является скандальный россиянин Иван Саввиди, который в марте был дисквалифицирован на три года за то, что выбежал на поле во время матча с пистолетом.
- По ПАОК играет полузащитник сборной Украины Евгений Шахов.
- Ранее сообщалось, что в ПАОК может перейти защитник "Шахтера" Дарио Срна, одна хорват опроверг эту информацию.
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