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В Италии праворадикалы выиграли местные выборы

Праворадикальная партия Лига одержала победу в нескольких регионах Италии, где традиционно поддерживали левые силы

Об этом сообщает AFP.

Следовательно, Лига одержала победу над левой Демократической партией Италии в тосканских городах Пиза, Масса и Сиена.

Также союзник по коалиции Лиги — правопопулистское "Движение 5 звезд" - одержал победу в традиционно левом городе Имола на севере страны.

Отметим, что несмотря на коалицию с "Движением 5 звезд", Лига шла на местные выборы в правом блоке совместно с партией экс-премьера Италии Сильвио Берлускони и євроскептичною партией "Братья Италии".

В результате выборов правые силы будут иметь контроль над 11 муниципалитетами, а левые силы сохранили контроль лишь над 5 муниципалитетами.

Читайте также: Триумф радикалов. Выборы в Италии выиграли евроскептики и популисты

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