В Италии праворадикалы выиграли местные выборы
Об этом сообщает AFP.
Следовательно, Лига одержала победу над левой Демократической партией Италии в тосканских городах Пиза, Масса и Сиена.
Также союзник по коалиции Лиги — правопопулистское "Движение 5 звезд" - одержал победу в традиционно левом городе Имола на севере страны.
Отметим, что несмотря на коалицию с "Движением 5 звезд", Лига шла на местные выборы в правом блоке совместно с партией экс-премьера Италии Сильвио Берлускони и євроскептичною партией "Братья Италии".
В результате выборов правые силы будут иметь контроль над 11 муниципалитетами, а левые силы сохранили контроль лишь над 5 муниципалитетами.
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- Напомним, что правое правительство Италии подготовит собственное предложение о пересмотре европейской политики по предоставлению убежища и иммиграции во втором полугодии этого года.
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