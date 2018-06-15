Италия предложит изменения в миграционной политике ЕС

15 июня, 2018, 19:00

Италия подготовит собственное предложение о пересмотре европейской политики по предоставлению убежища и иммиграции во втором полугодии этого года

Об этом в пятницу заявил новый премьер страны Джузеппе Конте, сообщает Reuters.

"Мы разрабатываем наше собственное предложение, которое будет представлено во время председательства Австрии в Европейском Совете в начале следующего месяца", - отметил Конте.

Выступая вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже после того, как на прошлой неделе оба лидера обменялись резкими заявлениями по итальянской миграционной политике, Конте заявил, что они "полностью разъяснили" свои взгляды и находятся "в идеальном согласии".