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Италия предложит изменения в миграционной политике ЕС

Италия подготовит собственное предложение о пересмотре европейской политики по предоставлению убежища и иммиграции во втором полугодии этого года

Об этом в пятницу заявил новый премьер страны Джузеппе Конте, сообщает Reuters.

"Мы разрабатываем наше собственное предложение, которое будет представлено во время председательства Австрии в Европейском Совете в начале следующего месяца", - отметил Конте.

Выступая вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже после того, как на прошлой неделе оба лидера обменялись резкими заявлениями по итальянской миграционной политике, Конте заявил, что они "полностью разъяснили" свои взгляды и находятся "в идеальном согласии".

  • Ранее сообщалось, что Меркель и глава германского МВД не смогли договориться по поводу миграционной политики.
  • Вследствие чего возглавляемая Меркель коалиция, по сообщениям СМИ, оказалась в шаге к расколу.
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