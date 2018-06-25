В Китае разработали дроны, похожие на голубей
Об этом пишет South China Morning.
"Дроны-голуби" могут имитировать движения птичьего крыла, плавно набирать высоту и делать резкие движения в воздухе. Кроме того, они могут летать группами, похожими на стаи, а также прятаться от глаз человека и военных радаров.
"Голубь" оснащен камерой, спутниковой связью и GPS-датчиком. По данным источников South China Morning, создатели дронов уже провели более 2 тыс. тестовых полетов на границе с Монголией, Россией, Казахстаном, а также в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в котором живут несколько тысяч мусульман.
Издание отмечает, что новые дроны китайское правительство может использовать для слежки за своими гражданами. В дальнейшем "Голубь" может быть использован в военных целях.
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