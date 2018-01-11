В Boeing создали дрон, который может летать с грузом в 230 кг
Об этом пишет New Atlas.
Дрон оснащен восемью пропеллерами двустороннего вращения, обеспечивающими вертикальный взлет и посадку. Длина аппарата - 4,6 м, ширина - 5,5 м, высота - 1,2 м.
Весит он 339 кг, а поднимает в воздух груз до 227 кг. Первые летные испытания уже состоялись на полигоне Boeing в Миссури и завершились успехом.
Сейчас аппаратом можно управлять только дистанционно, но в будущем он станет служить летающим испытательным стендом для разработки новых автономных технологий и электрических двигателей.
Эта разработка дополнит пассажирское воздушное такси, над прототипом которого работает одно из подразделений Boeing - Aurora Flight Sciences, прошлогоднее приобретение компании.
"Этот грузовой летательный аппарат представляет собой еще один серьезный шаг в стратегии развития электрических VTOL компании, - говорит Грег Хислоп, технический директор Boeing. - У нас есть возможность по-настоящему изменить воздушные путешествия и транспорт, и сегодняшнее достижение станет важным пунктом на этом пути".
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