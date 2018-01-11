В Boeing создали дрон, который может летать с грузом в 230 кг

11 января, 2018, 15:46

Компания Boeing представила грузовой летательный аппарат вертикального взлета и посадки (VTOL) на электротяге. Он может переносить более четверти тонны

Об этом пишет New Atlas.

Дрон оснащен восемью пропеллерами двустороннего вращения, обеспечивающими вертикальный взлет и посадку. Длина аппарата - 4,6 м, ширина - 5,5 м, высота - 1,2 м.

Весит он 339 кг, а поднимает в воздух груз до 227 кг. Первые летные испытания уже состоялись на полигоне Boeing в Миссури и завершились успехом.

Сейчас аппаратом можно управлять только дистанционно, но в будущем он станет служить летающим испытательным стендом для разработки новых автономных технологий и электрических двигателей.

Эта разработка дополнит пассажирское воздушное такси, над прототипом которого работает одно из подразделений Boeing - Aurora Flight Sciences, прошлогоднее приобретение компании.

"Этот грузовой летательный аппарат представляет собой еще один серьезный шаг в стратегии развития электрических VTOL компании, - говорит Грег Хислоп, технический директор Boeing. - У нас есть возможность по-настоящему изменить воздушные путешествия и транспорт, и сегодняшнее достижение станет важным пунктом на этом пути".