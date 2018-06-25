 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В грузинском Батуми на свадьбе отравились около 100 человек

В грузинском Батуми на свадьбе отравились около 100 человек, бактерии сальмонеллы могли быть в кремовом торте

Всех пострадавших доставили в местную больницу, информирует телеканал Рустави 2.

Отмечается, что причиной отравления стали бактерии сальмонеллы, при этом не сообщается, в каком именно блюде они могли быть.

Директор Центра общественного здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе считает, что бактерии сальмонеллы могли быть в кремовом торте, если температурный режим для хранения молочных продуктов было нарушен.

В то же время в продовольственном агентстве страны заявляют, что когда эксперты пришли в ресторан, где проходила свадьба, еды уже не было.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2018 понедельник

больше новостей

25 июня, 2018 понедельник

24 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать