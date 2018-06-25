В грузинском Батуми на свадьбе отравились около 100 человек
25 июня, 2018, 22:59
В грузинском Батуми на свадьбе отравились около 100 человек, бактерии сальмонеллы могли быть в кремовом торте
Всех пострадавших доставили в местную больницу, информирует телеканал Рустави 2.
Отмечается, что причиной отравления стали бактерии сальмонеллы, при этом не сообщается, в каком именно блюде они могли быть.
Директор Центра общественного здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе считает, что бактерии сальмонеллы могли быть в кремовом торте, если температурный режим для хранения молочных продуктов было нарушен.
В то же время в продовольственном агентстве страны заявляют, что когда эксперты пришли в ресторан, где проходила свадьба, еды уже не было.
- Ранее в Хмельницкой области 50 человек отравились на поминках.
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