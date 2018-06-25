Массовое отравление на поминках: количество больных достигло 50 человек
25 июня, 2018, 19:54
25 июня зарегистрировано 50 заболевших сальмонеллезом среди жителей Хмельницкой области, которые принимали участие в трех поминальных обедах
Об этом сообщает Хмельницкий областной лабораторный центр МЗ.
Отмечается, что среди больных - 49 взрослых и 1 ребенок. При исследовании пищевых продуктов, которые употреблялись на поминальных обедах, в 6-ти блюдах специалисты выделили Salmonella enterіtіdіs (курица жареная, отбивная куриная, котлета куриная, капуста тушеная с куриным мясом, бутерброд с сыром и помидорами, пирожок с горохом).
В домах заболевших при исследовании смывов с объектов окружающей среды в четырех случаях выделена Salmonella enterіtіdіs.
- 22 июня стало известно, что на Хмельнитчине во время поминальных обедов отравились 23 человека.
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