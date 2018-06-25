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В Европарламенте рекомендуют ввести санкции против Венгрии

Комитет по гражданским свободам Европарламента рекомендовал запустить процедуру введения санкций против Венгрии

Запуск процедуры по 7-й статье Договора о ЕС может лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе, передает AP.

Однако Польша, против которой тоже начата процедура введения санкций, вероятно, наложит вето на лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе.

7-я статья Договора о ЕС предусматривает, что если Еврокомиссия видит системную опасность для верховенства закона на уровне национального законодательства, она начинает вести диалог с государством-членом. Если страна не реагирует на предупреждения Брюсселя, комиссия инициирует процедуру в связи с нарушением европейских ценностей.

20 июня парламент Венгрии проголосовал за правительственный законопроект о криминализации помощи беженцам. Помощь мигрантам, которые не имеют оснований для получения убежища в Венгрии, может караться заключением на срок до года. Уголовным преступлением также станет печать листовок с информацией для соискателей убежища или, например, помощь юристов или предоставление еды.

 

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