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В Венгрии рассказали, будут ли блокировать признание Украины страной-аспирантом НАТО


фото: romaniajournal
В Венгрии еще не определились, будут ли выступать против признания Украины страной-аспирантом во время саммита Альянса

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью изданию "Европейская правда".

Он ответил на вопрос относительно того, будет ли Венгрия блокировать решения НАТО относительно признания статуса Украины как "страны-аспиранта".

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По его словам, по этому поводу продолжаются переговоры в Брюсселе, поэтому власти страны будут принимать решения исходя из того, к чему переговоры приведут.

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"И кроме того, мы будем обращать внимание на то, чем завершится следующий раунд консультаций министра образования Украины с венгерским меньшинством, который запланирован на начало июля", - подчеркнул Сийярто.

  • В мае к генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу поступило официальное обращение Венгрии о пересмотре политики Альянса в отношении Украины.
  • Впрочем, официальные представители НАТО заверили, что Альянс не будет менять политику в отношении Украины из-за препятствий Венгрии
  • Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Венгрия продолжает блокировать сотрудничество Украина-НАТО на высшем уровне.
  • 22 июня в Венгрии заявили, что разрешат проведение отдельной встречи лидеров НАТО при участии украинского президента Петра Порошенко, но и в дальнейшем будет блокировать Комиссию Украина-НАТО.
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