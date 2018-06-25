В Венгрии рассказали, будут ли блокировать признание Украины страной-аспирантом НАТО
Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью изданию "Европейская правда".
Он ответил на вопрос относительно того, будет ли Венгрия блокировать решения НАТО относительно признания статуса Украины как "страны-аспиранта".
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По его словам, по этому поводу продолжаются переговоры в Брюсселе, поэтому власти страны будут принимать решения исходя из того, к чему переговоры приведут.
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"И кроме того, мы будем обращать внимание на то, чем завершится следующий раунд консультаций министра образования Украины с венгерским меньшинством, который запланирован на начало июля", - подчеркнул Сийярто.
- В мае к генсеку Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу поступило официальное обращение Венгрии о пересмотре политики Альянса в отношении Украины.
- Впрочем, официальные представители НАТО заверили, что Альянс не будет менять политику в отношении Украины из-за препятствий Венгрии
- Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Венгрия продолжает блокировать сотрудничество Украина-НАТО на высшем уровне.
- 22 июня в Венгрии заявили, что разрешат проведение отдельной встречи лидеров НАТО при участии украинского президента Петра Порошенко, но и в дальнейшем будет блокировать Комиссию Украина-НАТО.
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