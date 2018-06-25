В Венгрии рассказали, будут ли блокировать признание Украины страной-аспирантом НАТО

25 июня, 2018, 11:22

В Венгрии еще не определились, будут ли выступать против признания Украины страной-аспирантом во время саммита Альянса

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью изданию "Европейская правда".

Он ответил на вопрос относительно того, будет ли Венгрия блокировать решения НАТО относительно признания статуса Украины как "страны-аспиранта".

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По его словам, по этому поводу продолжаются переговоры в Брюсселе, поэтому власти страны будут принимать решения исходя из того, к чему переговоры приведут.

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"И кроме того, мы будем обращать внимание на то, чем завершится следующий раунд консультаций министра образования Украины с венгерским меньшинством, который запланирован на начало июля", - подчеркнул Сийярто.