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Украина впервые за 7 лет полностью обеспечена вакцинами, - МЗ


фото: sputnik
В Министерстве здравоохранения Украины заявляют, что Украина полностью обеспечена вакцинами для проведения плановой иммунопрофилактики

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Впервые за 7 лет Украина полностью обеспечена вакцинами, необходимыми для иммунопрофилактики согласно календарного плана вакцинации", - говорится в сообщении МЗ.

В частности, по состоянию на 1 июня в Украине 2 млн 248 тысяч 666 доз вакцины АКДС для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша, 557 тыс. 463 дозы - для профилактики дифтерии и столбняка, 5 млн 281 тыс. 517 доз - для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным антигеном.

Также в распоряжении ведомства есть 547 тыс. 672 инъекции и 1 млн 243 тыс. 229 доз оральной вакцины от полиомиелита, 1 млн 909 тыс. 450 доз - от гепатита В, 39 578 млн доз - от гемофилийной инфекции, 2 млн 557 тыс. 40 доз - вакцины БЦЖ и 967 тыс. 217 доз вакцины КПК.

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