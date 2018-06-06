МЗ начнет вакцинацию взрослых из-за заболеваемости корью

6 июня, 2018, 18:28

Министерство здравоохранения начнет бесплатную вакцинацию взрослых, которые находятся в группе повышенного риска заболеваемости корью

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Недавно были приняты изменения в нормативные документы, которые позволяют проводить бесплатную иммунизацию вакцинами, закупленными за бюджетные средства, взрослым в группах повышенного риска заболевания корью.

Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых. С начала года 40% всех больных составляют именно взрослые. В частности, речь идет о распространении заболеваемости в группах, проживающих в общем пространстве (военные, бойцы АТО, студенты), а также среди педагогов и медиков.

Министерство здравоохранения заказало дополнительно 392 тыс. доз вакцин для профилактики кори. Дополнительный объем вакцин будет закуплен на сэкономленные благодаря международным организациям средства из бюджета 2017 года.

Согласно действующему законодательству, вакцины закупаются только для иммунизации детей. Решение об иммунизации взрослых в группе риска принимается как реакция на неблагоприятную ситуацию.

По оперативным данным Центра общественного здоровья МЗ, за 22-ю неделю 2018 года корью заболели 1132 человека (463 взрослых и 669 детей). С начала года корью заболели 19 249 человек – 7 825 взрослых и 11 424 детей.