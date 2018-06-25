Россияне на Донбассе до сих пор удерживают в заложниках 113 украинцев, - Грицак

25 июня, 2018, 15:42

На неподконтрольной территории Донбасса продолжают находиться 113 украинских заложников

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня на не подконтрольной украинской власти территории ОРДЛО продолжают удерживаться 113 заложников, из которых представители ОРДЛО в рамках Минского формата подтвердили лишь 24 (ОРДО - 18, ОРЛО - 6)", - сообщил Грицак.