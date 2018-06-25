 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Россияне на Донбассе до сих пор удерживают в заложниках 113 украинцев, - Грицак


фото: AP Photo
На неподконтрольной территории Донбасса продолжают находиться 113 украинских заложников

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня на не подконтрольной украинской власти территории ОРДЛО продолжают удерживаться 113 заложников, из которых представители ОРДЛО в рамках Минского формата подтвердили лишь 24 (ОРДО - 18, ОРЛО - 6)", - сообщил Грицак.

  • По словам вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, на оккупированных территориях остается около 100 заложников, около 300 считаются пропавшими без вести.
  • 25 июня на брифинге экс-боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш, который прошел российский плен, рассказал, что российские оккупанты на Донбассе и их сообщники из числа боевиков "ДНР" и "ЛНВ" подвергали украинских военных, оказавшихся в плену жестоким пыткам и лишали их жизней.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

25 июня, 2018 понедельник

больше новостей

25 июня, 2018 понедельник

24 июня, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать