Россияне на Донбассе до сих пор удерживают в заложниках 113 украинцев, - Грицак
25 июня, 2018, 15:42
На неподконтрольной территории Донбасса продолжают находиться 113 украинских заложников
Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает "Интерфакс-Украина".
"Сегодня на не подконтрольной украинской власти территории ОРДЛО продолжают удерживаться 113 заложников, из которых представители ОРДЛО в рамках Минского формата подтвердили лишь 24 (ОРДО - 18, ОРЛО - 6)", - сообщил Грицак.
- По словам вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, на оккупированных территориях остается около 100 заложников, около 300 считаются пропавшими без вести.
-
25 июня на брифинге экс-боец батальона "Донбасс" Дмитрий Кулиш, который прошел российский плен, рассказал, что российские оккупанты на Донбассе и их сообщники из числа боевиков "ДНР" и "ЛНВ" подвергали украинских военных, оказавшихся в плену жестоким пыткам и лишали их жизней.
Читайте также
-
18 июня, 2018 Виталий Портников: "Газпрому" трудно на свету
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве
-
Читайте также
-
18 июня, 2018 Удастся ли Украине дружить с Сербией
-
-
17 июня, 2018 Далакян - Тайен. Все о бое украинского чемпиона в Киеве